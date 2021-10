Ghita Mezzour, une spécialiste de l’IA pour la Transition numérique et la Réforme administrative

Surdiplômée, cheffe d’entreprise, professeure, experte internationale… c’est un CV impressionnant qu’affiche Ghita Mezzour, nommée le jeudi 7 octobre ministre déléguée auprès du chef de gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Experte en cybersécurité, Ghita Mezzour a travaillé sur des projets de Threat Intelligence pour l’OTAN. Cela inclut l’utilisation des techniques de renseignement pour prévenir les cyber-menaces. Le royaume a placé la cybersécurité parmi ses priorités stratégiques, avec l’entrée en vigueur en août dernier de la loi 50-20 relative à la cybersécurité, qui prévoit la création d’une Autorité nationale de la cybersécurité ainsi que d’un Comité stratégique de la cybersécurité.

Étoile montante

La nouvelle ministre déléguée a fondé en 2018 DASEC, une startup qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et des données alternatives (réseaux sociaux, presse, sites publicitaires, rapports, etc.) afin de produire des informations stratégiques en temps réel à destination des organisations internationales, des agences gouvernementales et du secteur privé.

Ghita Mezzour est titulaire d’un doctorat en génie électrique et informatique de l’Université Carnegie Mellon, classée n°1 en IA aux États-Unis selon US News & World Report. Elle est également titulaire d’un master et d’un bachelor en systèmes de communication de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse.

Celle qui a été reconnue Étoile montante par le Massachusetts Institute of Technology est depuis cinq ans professeure associée à l’Université Internationale de Rabat (UIR).