Rajae Maouane, coprésidente du parti Ecolo en Belgique : “Je déteste l’image froide que le monde politique peut parfois renvoyer”

Ex-députée au parlement bruxellois et de la communauté française en Belgique, Rajae Maouane est depuis deux ans coprésidente de la formation Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales (Ecolo). Pour Diaspora, elle analyse – non sans humour – les racines de son engagement et le rapport qu’elle entretient à ses origines.

Par Diaspora Par Telquel