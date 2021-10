Leila Benali, une experte internationale à la tête du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable

C’est l’une des surprises du gouvernement Akhannouch. Ce jeudi 7 octobre, Leila Benali a été nommée par le roi ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. L’experte internationale en énergie s’était fait connaître en décembre 2019, lorsqu’elle a été désignée membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD).

Durant cette mission, Leila Benali s’est penchée sur la refonte du secteur énergétique marocain, un axe essentiel dans le rapport sur le Nouveau modèle de développement remis au souverain en mai 2020.

Ingénierie et sciences politiques

Dans un long entretien accordé à TelQuel en juin dernier, Leila Benali revenait en détail sur cette nouvelle vision de l’énergie, prônant notamment la libéralisation du secteur électrique en mettant “tous les acteurs existants avec des actifs de production en concurrence, entre eux et avec les nouveaux entrants”. L’experte nourrissait aussi l’ambition de “voir un jour un champion de l’énergie marocain compétitif qui exporterait son savoir-faire et son expertise et rivaliserait avec d’autres grands acteurs sur les projets internationaux”.

Le prochain gouvernement devra aussi gérer le dossier brûlant du gaz naturel. Le 26 août dernier, l’Algérie annonçait l’arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, privant le royaume de sa source majeure de gaz naturel. Leila Benali défend l’idée de la multiplication des sources d’approvisionnement “tout à fait possible vu le positionnement géographique du Maroc”.

Diplômée de l’École Mohammadia d’ingénieurs, Leila Benali a aussi un master en sciences politiques de Science Po Paris ainsi qu’un doctorat de la même institution. Elle a été, de 2018 à 2020, économiste en chef et responsable stratégie, énergie et développement durable à l’entreprise d’investissement saoudienne Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP).

Elle est aussi depuis septembre 2018 membre du groupe d’experts sur les énergies fossiles auprès des Nations unies. Depuis mars 2021, Leila Benali est économiste en chef de l’International Energy Forum (IEF).