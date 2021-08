Arrêt du gazoduc Maghreb-Europe : que risque le Maroc ?

L’Algérie va-t-elle abandonner le gazoduc Maghreb-Europe, passant par le territoire marocain ? C’est ce que laisse entendre un communiqué du ministère algérien de l’Énergie et des Mines, rapporté par l’agence officielle APS le 26 août. À l’issue d’une rencontre avec l’ambassadeur espagnol à Alger, le ministre algérien de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab a affirmé “l’engagement total de l’Algérie à couvrir l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel à travers le Medgaz” qui relie directement les deux pays, informe le communiqué. Selon la même source, le ministre a mis en avant “le récent projet d’extension de la capacité du gazoduc Medgaz” et rappelé “les efforts déployés par l’Algérie pour garantir la sécurité des approvisionnements en gaz naturel du marché espagnol”. Exit donc le gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui…

