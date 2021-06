Leila Benali : “Il ne faut pas faire supporter à l’État des risques pour lesquels le secteur privé est mieux outillé”

Si le rapport de la CSMD n’a pas remis en question la stratégie nationale visant à atteindre 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique à l’horizon 2030, il a mis en lumière des difficultés et des ratés freinant sa mise en œuvre. La Commission Benmoussa recommande des réformes ambitieuses du secteur, à même de rendre l’électricité plus compétitive. Leila Benali, membre de la CSMD, experte internationale de l’énergie et directrice de la stratégie, de l’économie et de la durabilité chez Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), nous livre les détails.

Le rapport de la CSMD préconise la réforme des activités de l’ONEE par la séparation eau-énergie. Il y a dix ans, le Maroc avait fusionné l’ONE (électricité) et l’ONEP (eau) pour créer l’ONEE. Etait-ce une erreur ?

Le rapport préconise le découplage financier eau–énergie, et de rendre indépendantes financièrement…