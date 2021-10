Défendre l’accord de pêche avec le Maroc est “une priorité” pour l’Espagne

Défendre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne constitue une “priorité” pour l’Espagne, notamment suite à la décision du Tribunal de l’UE au sujet des accords agricole et de pêche signés avec le Maroc, a souligné le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas.

Par La Rédaction