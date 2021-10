Scandale et panne mondiale de WhatsApp, Instagram et Messenger : Facebook en pleine tourmente

L’incident, causé par un problème technique, constitue la panne “la plus importante jamais observée” par Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs. “Des milliards d’utilisateurs ont été affectés”, a assuré le site.

“À l’immense communauté de personnes et entreprises dans le monde qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous travaillons dur à vous redonner accès à nos applis et services et sommes heureux de vous dire qu’ils reviennent en ligne en ce moment”, a tweeté Facebook lundi à 22 h 30 GMT, après quelque sept heures de panne.

Cette panne tombe très mal pour la firme de Mark Zuckerberg, qui traverse l’une des pires crises réputationnelles. En cause, une ancienne ingénieure, Frances Haugen, qui a accusé le groupe de choisir de ses utilisateurs, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS dimanche.

Ses révélations ont donné un nouvel élan aux nombreux critiques de Facebook, dont les quatre plateformes sont utilisées tous les mois par quelque 3,5 milliards de personnes.

Ces révélations montrent pour le président américain Joe Biden que la société “ne sait pas se réguler elle-même”, d’après sa porte-parole Jen Psaki. Elles “prouvent les inquiétudes (…) au sujet du pouvoir que les géants des réseaux ont amassé”, a-t-elle ajouté lundi. La lanceuse d’alerte sera interrogée par une commission parlementaire ce mardi 5 octobre.

La gigantesque panne a été causée par un “changement de configuration défectueux” des routeurs qui “coordonnent le trafic entre les serveurs”, a fini par expliquer Facebook dans un communiqué publié sur son site dans la nuit de lundi à mardi.

La perturbation technique a eu des “effets en cascade”, au point que “de nombreux outils et systèmes que nous utilisons au quotidien en interne ont aussi été affectés, compliquant nos efforts pour diagnostiquer et réparer le problème”, détaille le groupe. “À un moment ce matin, Facebook a retiré la carte qui permet aux ordinateurs dans le monde de trouver ses différentes adresses en ligne”, a résumé l’expert en cybersécurité Brian Krebs sur son blog.

Le malheur de Facebook a fait le bonheur de ses concurrents. La messagerie Telegram est passée de la 56e à la 5e place des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis en un jour, selon le cabinet spécialisé SensorTower. “Les inscriptions sont en forte hausse sur Signal (bienvenue tout le monde)”, a aussi tweeté cette autre messagerie réputée pour son cryptage des données.

Signups are way up on Signal (welcome everyone!) We also know what it’s like to work through an outage, and wish the best for the engineers working on bringing back service on other platforms #mondays

— Signal (@signalapp) October 4, 2021