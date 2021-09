‘Derrière nos écrans de fumée’: le docu qui expose la fabrique de l’isolement

Le côté néfaste des réseaux sociaux n’est plus un secret pour personne, plusieurs études ayant démontré les dangers qu’ils véhiculent. L’ouvrage collectif Réseaux sociaux, paru en 2012 et dirigé par le philosophe Bernard Stiegler, décrivait déjà point par point leurs dérives. Stiegler, qui définissait ces réseaux comme étant “non-sociaux”, expliquait comment ces derniers tendent à remplacer les liens sociaux traditionnels (parents, amis, école, etc.) sans pour autant en assurer les fonctions, créant ainsi “des comportements tribaux antisociaux”. Ce même constat est partagé par les différents intervenants qui composent le documentaire The Social Dilemma (Derrière nos écrans de fumée). Repentis de chez Google, Twitter, Facebook ou Instagram, ils dissèquent de manière chirurgicale les procédés de fonctionnement des algorithmes qui conditionnent nos recherches sur Internet.

“Nous sommes le produit”

Tim Rendall, ancien responsable chez Facebook

“Si nous ne payons pas le produit, c’est que nous sommes nous-mêmes le produit. Et c’est cela qu’on vend aux différentes sociétés pour qu’elles achètent…