APPROUVÉ SAVEUR DE L’ANNÉE débarque au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le centre de qualité client, Approche Client, a révélé ce 1er Octobre 2021, l’identité de « RECONNU SAVEUR DE L’ANNEÉ », nouveau label international, spécifique aux produits agroalimentaires, dont il a obtenu l’exclusivité de la représentation sur le Maroc, auprès de la société Monadia, centre de qualité consommateur, promoteur du label à l’international.

Ce nouveau label sera octroyé aux produits alimentaires ayant fait l’objet de tests rigoureux par un laboratoire sensoriel, selon la méthodologie déployée dans les différents pays et internationalement approuvée.

Chaque produit, des boissons aux fromages en passant par les fruits et légumes, sera gouté, évalué et noté par un jury de consommateurs et devra obtenir la note minimale de 12/20 pour être « RECONNU SAVEUR DE L’ANNEÉ »

Les produits « approuvés » pourront alors apposer le logo sur les produits concernés et, de manière plus générale, communiquer auprès du consommateur autour de cette distinction.

Les entreprises volontairement participantes, proposeront donc au consommateur marocain un véritable repère de gout et de qualité dans le choix de leurs produits alimentaires, tant dans le circuit de distribution traditionnel que moderne, sur la base d’une méthodologie imparable.

Les inscriptions à cette première édition sont donc ouvertes pour toutes les entreprises agroalimentaires qui souhaitent relever le challenge du gout pour leurs produits.

Initié en 1997 par Willy mansion en 1997, « RECONNU SAVEUR DE L’ANNEÉ » a été la 1ère récompense attribuée exclusivement par un jury de consommateurs en France.

« RECONNU SAVEUR DE L’ANNEÉ » a récompensé plus de 200 produits lors de la dernière édition.

« RECONNU SAVEUR DE L’ANNEÉ » est présent désormais dans 8 pays : Espagne, Portugal, Mexique, colombie, Italie, Tunisie et d’autres à venir.

Par ailleurs, Ghali kettani est le fondateur de Approche client, le premier centre de qualité client au Maroc. Il est également le directeur associé de l’Election du service client de l’Année Maroc, qui entame sa 5éme édition cette année.