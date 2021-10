“Kate” : un film d'action et une tueuse solitaire... pas comme les autres

Les films d’action et d’espionnage sont légion. Avec une trame dramatique vue et revue depuis des décennies. Mais avec Kate, le réalisateur français Cédric Nicolas-Troyan sort des sentiers battus et tente d’explorer d’autres pistes. Non pas sur la dramaturgie mais plutôt sur le rythme de l’évolution du personnage. Au départ, l’intrigue semble convenue. Kate, campée par Mary Elizabeth Winstead, est une machine à tuer. Elle a été formée à cela depuis sa plus tendre enfance. Comme tous les agents, elle n’a ni famille ni repères. Son seul but dans la vie : exécuter les contrats que lui donne son formateur. Et dans l’exécution, elle est implacable. Jusqu’au jour où, désarçonnée, elle rate une cible. En fait, elle a été empoisonnée car elle s’est permis, une fois dans son existence, un moment de détente. Elle n’a plus que 24h pour identifier l’auteur de son empoisonnement et l’exécuter.

Antihéros

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Contrairement à Nikita, le…