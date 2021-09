SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2022

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les Sony World Photography Awards, qui en sont cette année à leur 15ème édition, représentent l’un des plus importants concours de photographie au niveau mondial. Ce concours consacre chaque année les meilleures photographies contemporaines capturées à travers toute la planète: il permet d’offrir aux photographes en lice de très importantes opportunités de carrière.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Les Sony World Photography Awards contribuent ainsi au développement de la culture photographique, tout en offrant une plateforme de dimension internationale aux meilleurs talents. L’inscription à ces Awards est entièrement gratuite. Les photographes en lice qui prennent part au concours sont jugés de manière totalement anonyme par un jury composé d’éminents photographes professionnels.

2022 JURY

Très éclectique, le jury de cette année permet d’apporter un très large éventail de connaissances et d’expertises puisque ses membres proviennent de milieux photographiques très divers.

Concernant la catégorie «Professionnels», le jury se compose de plusieurs noms illustres:

– Rahaab Allana, conservateur et éditeur, Fondation Alkazi pour les arts, New Delhi

– Ângela Ferreira, artiste, commissaire d’exposition indépendante, écrivain et éducatrice.

– Nathalie Herschdorfer, directrice, Musée des beaux-arts du Locle, Suisse

– Deborah Klochko, directrice exécutive et conservatrice en chef, Museum of Photographic Arts, San Diego, Californie

– Richmond Orlando Mensah, fondateur et directeur créatif, Manju Journal, Ghana

– Mike Trow, conservateur et éditeur photo indépendant et président du jury

Pour ce qui est des deux catégories «Ouvert» et «Jeunes», on retrouve:

– Hideko Kataoka, directeur de la photographie, Newsweek Japan

Et pour la catégorie «Etudiants», on retrouve :

– Colin Czerwinski, photographe et fondateur du magazine NOICE, États-Unis.

DATES DES EXPOSITIONS 2022 ET DE LA TOURNÉE EUROPÉENNE 2021

Pour l’édition 2022 des Awards, la première exposition des Sony World Photography Awards se déroulera, du 15 avril au 2 mai 2022, à la Somerset House à Londres. Celle-ci sera suivie d’une seconde exposition qui aura lieu à la Open Eye Gallery à Liverpool, du 10 novembre au 11 décembre 2022.

Nous avons également le plaisir de partager avec vous les dates des expositions qui se tiendront en Europe dans le cadre des Sony World Photography Awards 2021 :

– Berlin, Allemagne, Willy-Brandt Haus, 28 octobre 2021 – 12 janvier 2022,

– Paris, France Galerie Joseph, 5 – 15 novembre 2021

– Berne, Autriche, Foto Zumstien, du 9 septembre au 6 octobre 2021.

S’exprimant au sujet de ce prestigieux concours, Scott Gray, fondateur et directeur général de la World Photography Organisation, a déclaré : «Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les visiteurs des expositions des Sony World Photography Awards qui nous viendront de toute l’Europe. Nous nous réjouissons également de pouvoir collaborer une nouvelle fois avec nos partenaires de longue date, mais aussi avec nos nouveaux partenaires qui sont la Somerset House de Londres et l’Open Eye Gallery de Liverpool. Bien que difficiles, ces deux dernières années ont plus que jamais permis de mettre en évidence toute l’importance des Sony World Photography Awards, non seulement en tant que plateforme de récompenses et d’opportunités, mais aussi et surtout en tant que lieu de rassemblement incontournable pour une communauté mondiale composée de photographes contemporains à la fois talentueux et visionnaires».

PRIX 2022 ET DATES LIMITES DE PARTICIPATION :

Les inscriptions aux Sony World Photography Awards ont été ouvertes depuis le 1er juin 2021. La description complète des concours et des catégories est disponible sur worldphoto.org/sony-world- photography-awards

Voici les dates limites pour les quatre concours:

Professionnels : 14 janvier 2022, 13h00 GMT

Ouvert : 7 janvier 2022, 13h00 GMT

Étudiants : 30 novembre 2021, 13h00 GMT

Jeunes : Concours mensuels à thématique changeante, qui se tiendront du 1er juin au 31 décembre 2021.

Les gagnants des concours professionnels dans les catégories «Ouverts», «Jeunes» et «Étudiants» recevront un équipement d’imagerie numérique Sony. En outre, un prix de 25 000 dollars (USD) sera remis au photographe de l’année de la catégorie Professionnels. Un prix de 5 000 dollars (USD) sera attribué au photographe de l’année dans la catégorie «Ouvert». Les œuvres de tous les photographes gagnants et présélectionnés seront exposées à Londres et à Liverpool, avant de faire l’objet d’une tournée internationale. Les photographies gagnantes seront également publiées dans le livre annuel des Awards.