realme figure désormais dans le Top 6 mondial des plus grands fabricants de smartphones

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Se positionnant comme perturbateur indéniable de l’industrie du smartphone, la marque a réussi à se hisser à la sixième place au niveau mondial, et ce en l’espace de trois années seulement.

« Au cours des trois dernières années, nous sommes passés du stade de nouveau-né à celui de champion », a déclaré le fondateur et PDG Sky Li dans une lettre ouverte. Li a également noté que realme, qui se caractérise par sa jeune équipe dont l’âge moyen est inférieur à 29 ans, a dû faire face à un très large éventail de difficultés et d’obstacles au cours des trois dernières années, « cependant la marque est restée plus que jamais déterminée à continuer à fournir des produits extraordinaires aux jeunes créateurs de tendances au niveau mondial », poursuit-il.

Marque quasi inconnue il y’a à peine 3 ans de cela, realme a dépassé toutes les attentes de l’industrie et des clients. Elle s’étend désormais à plus de 61 marchés dans le monde et se classe dans le Top 5 des marques mondiales de smartphones sur plus de 18 de ces marchés. Mieux encore, la marque a réussi à s’adjuger, à l’issue du deuxième trimestre 2021, la première place en termes de volumes de ventes aux Philippines et au Bangladesh, la troisième en Russie, la quatrième en Inde et la cinquième en Europe. Le mois dernier, Realme est devenue la marque qui a réussi le plus rapidement à écouler quelques 100 millions de smartphones, comme le démontrent les données publiées par le cabinet de recherche Strategy Analytics 2021 Q2.

Faisant écho à sa philosophie « Dare to Leap », Realme a entrepris quantité de mesures audacieuses au niveau de ses choix stratégiques et commerciaux, à l’instar de l’écoute attentive des demandes des consommateurs, de l’intégration de technologies avancées, de la conception de produits à la fois conviviaux et élégants, etc.

Collectionnant les superlatifs, les téléphones Realme ont été les premiers du segment à être équipés d’un appareil photo pop-up, mais aussi les premiers smartphones Android à être dotés de la technologie de recharge magnétique sans fil. Ils sont également les premiers à être équipés d’un appareil photo de 64 MP. Forts de leur dotation riche et avant-gardiste, et de leurs prix imbattables, ils ont réussi à séduire un public à la fois jeune et féru de technologie qui est très rapidement devenu un partisan passionné et profondément aficionado de la marque.

Realme accorde également une priorité absolue à la connectivité 5G. La part de Realme sur les marchés émergents est passée de 8,8 % au premier trimestre à 15,9 % au deuxième trimestre, ce qui la place au troisième rang mondial, selon les données du service Counterpoint Market Monitor pour le deuxième trimestre 2021.

Sky Li a déclaré que le prochain objectif de realme sera d’atteindre l’objectif des 100 millions de smartphones supplémentaires vendus d’ici la fin de 2022, mais aussi de récidiver en 2023 avec un objectif similaire. Pour ce qui est de sa stratégie produit, realme va travailler à rationaliser ses multiples lignes de produits et à optimiser ses offres technologiques. La série GT deviendra sa seule ligne de produits haut de gamme qui lui permettra de perturber le segment haut de gamme.