Aziz Akhannouch élu maire d'Agadir

Il était le candidat unique pour la présidence du conseil communal de la capitale du Souss. Aziz Akhannouch, président du RNI et chef de gouvernement, a été élu ce 24 septembre maire de la ville d’Agadir.

Pour rappel, aucune loi n’empêche le cumul d’une fonction de ministre et de président de commune. Seul le parlementaire — aussi bien le conseiller que le représentant — n’est plus autorisé à exercer la présidence d’une région, d’un conseil provincial ou du conseil communal d’une ville de plus de 300.000 habitants.