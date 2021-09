L’EUROMED Business School, composante de l’Université Euromed de Fès, lance le Master “International Business”

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les enseignements du Master associent une connaissance théorique solide à une approche opérationnelle de terrain, dispensés par des enseignants-chercheurs et des experts marocains et internationaux.

Les 4 semestres d’enseignement permettent aux étudiants de développer des compétences et une expertise pour diriger et accompagner le développement des organisations à l’international. Les lauréats du Master “International Business” seront, entre autres, en mesure de gérer la stratégie d’internationalisation d’une entreprise, gérer des projets d’affaires sur les marchés internationaux, analyser des marchés étrangers et mettre en œuvre les techniques d’achat et de logistique à l’international, développer des produits et des marchés à l’international et plus spécialement sur la zone afro-euro-méditerranéennes. Les lauréats pourront démarrer une carrière dans les métiers d’acheteur à l’international, de cadre import/export, de consultant en stratégie d’internationalisation, de responsable grands comptes à l’international, etc.