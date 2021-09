Le Flagship Nike Store ouvre à Rabat

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Ce nouveau magasin propose une gamme unique de produits qui reflètent le style, l’esprit de compétition et la diversité de la marque. A travers ce lancement, Nike aspire à être plus proche des consommateurs, et surtout de sa communauté basée à Rabat », a indiqué Fernando Pina, General Manager chez Hudson Morocco, représentant et distributeur exclusif de Nike, Tommy Hilfiger, Converse, Urban Jungle et Calvin Klein au Maroc. Et de poursuivre : «il ne s’agit pas simplement de l’ouverture d’un nouveau magasin pour Nike. C’est plutôt le lancement d’une toute nouvelle vision basée sur un nouveau style de vie lié au monde du sport, auquel nous invitons tout le monde au Maroc à participer. Nous sommes extrêmement enthousiastes avec cette ouverture qui inspirera une toute nouvelle façon de penser dans le domaine de la santé, du bien-être et de la mode ».

Grâce à ce nouveau magasin au concept hautement innovant, la marque saura faire naître une toute nouvelle vision qui permettra à tout un chacun de devenir encore plus épanoui mentalement, physiquement et socialement. Le nouveau magasin intègre un concept à la fois original et innovant, qui invite à une nouvelle façon de penser le sport et la mode, tout en encourageant à adopter un style de vie beaucoup plus actif et nettement plus sain. La décoration du magasin fait puissamment appel à l’héritage de la marque. Le nouveau magasin constitue une toile de fond fantastique, ainsi qu’un écrin dynamique destiné à mettre en valeur les produits et le style de vie prôné par la marque. Convivial, il arbore le fameux logo de la marque, mettant ainsi à la disposition des clients des espaces modernes.

Le magasin donnera à chacun l’envie et les moyens d’être en forme chaque jour. Il deviendra également le lieu de rendez-vous de tous les amateurs de fitness, les invitant en permanence à venir vivre des expériences à la fois audacieuses, enrichissantes et différentes.

Notons que cette ouverture représente un prélude pour plusieurs prochains lancements prévus un peu partout au Maroc. Cette volonté de Nike de vouloir s’installer à terme dans différentes villes du Royaume est un signe de confiance dans le marché marocain. Elle intervient à un moment où de nombreuses salles de sport, des box CrossFit et des clubs de fitness ouvrent un peu partout dans tout le pays, parallèlement à l’augmentation du nombre de manifestations et d’initiatives sportives, mais aussi des tendances de plus en plus poussées du public à vouloir adopter une mode nettement plus urbaine.