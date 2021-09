Découvrez l’évolution de la torréfaction et du goût du café italien grâce aux savoureux “ISPIRAZIONE NOVECENTO ET ISPIRAZIONE MILLENNIO DE NESPRESSO”

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le secteur du café de spécialité est en plein essor et ce, malgré la longue tradition italienne en matière de café. Nespresso a souhaité immortaliser les goûts et les arômes des cafés d’hier et d’aujourd’hui avec Ispirazione Novecento et Ispirazione Millennio, deux véritables chefs-d’œuvre dans l’histoire italienne en matière de torréfaction.

Un voyage dans le temps avec Ispirazione Novecento

Le nouveau Ispirazione Novecento en édition limitée s’inspire des espressos italiens classiques des années 40. Cette tasse de café, noir et fumé, rappelle le tout début des établissements où l’on se tenait debout derrière le bar, où la torréfaction d’un mélange des quelques grains disponibles dans une Europe en temps de guerre, plus lente, se faisait le plus souvent au feu de bois.

Des grains traditionnels d’Arabica et des Robustas d’Afrique de l’Ouest viennent agrémenter la base brésilienne de Ispirazione Novecento, afin d’obtenir un espresso intense aux saveurs brutes, épicées et de noix et à la crema dense et obscure.

Un grand pas vers l’avenir avec Ispirazione Millennio

Ispirazione Millennio en édition limitée de Nespresso s’inspire, quant à lui, de l’arôme des cafés issus des nouvelles tendances qui balaient le pays en matière de torréfaction artisanale du café et qui semblent préférer les saveurs plus vives et plus fruitées.

Ce goût frais et moderne est obtenu par la torréfaction plus courte et plus douce d’Arabicas du Brésil et de Colombie, auxquels sont associés des grains du sous-continent indien. En résulte un café équilibré, agréablement intense, aux notes épicées, à l’acidité délicate et au léger goût fruité.

L’art est dans la torréfaction

“Ispirazione Italiana de Nespresso est bien plus qu’une gamme qui s’inspire des cafés italiens. C’est une œuvre d’art magnifiquement conçue qui associe plusieurs arômes, goûts et influences géographiques”, affirme Yassir Max Corpataux, Coffee Ambassador Nespresso au Moyen-Orient et en Afrique.

Les sept capsules de café de la gamme permanente permettent de préparer différents espressos et ristrettos. Chacune d’elle cherche à recréer l’essence d’une ville ou d’une région italienne en matière de torréfaction, que ce soient les influences épicées de l’Afrique du Nord à Palerme ou l’histoire de Rome, riche et intense.

La gamme est disponible pour le système Original et certains cafés peuvent parfaitement être préparés dans une version plus longue et avec du lait.

Recettes pour inspirer les artistes du café en herbe

En même temps que ces nouveaux cafés, Nespresso lance une nouvelle version de sa petite et populaire mug de voyage Nomad, d’un joli rose vif, et vous propose ces nouvelles recettes pour apporter une autre touche à vos cafés.

Amande et citron façon crème brûlée – avec Ispirazione Novecento

Versez 100 ml de lait demi-écrémé dans votre machine Barista Nespresso. Fermez le couvercle, sélectionnez “Capuccino” et appuyez sur le bouton de mise en marche.

Versez 25 ml de Ispirazione Novecento dans un verre à espresso.

Déposez la mousse de lait chaude sur le café.

Saupoudrez 3 g de sucre brun sur la mousse de lait et faites-le caraméliser à l’aide d’un chalumeau de cuisine.

Déposez quelques amandes effilées grillées par-dessus et comme touche finale, du zeste de citron.

Menthe et cacao à la mode de Padoue – avec Ispirazione Millennio

Versez 100 ml de lait écrémé dans votre machine Barista Nespresso. Ajoutez 5 ml de sirop de menthe. Fermez le couvercle, sélectionnez “Café viennois” et appuyez sur le bouton de mise en marche.

Versez 40 ml de Ispirazione Millennio dans un verre à espresso.

Déposez la mousse de lait sur le café.

Posez quelques feuilles de menthe fraîche sur la mousse de lait et saupoudrez de cacao en poudre.

Ispirazione Novecento et Ispirazione Millennio en édition limitée seront disponibles en ligne et dans les boutiques Nespresso à partir du 6 septembre 2021, Pour en savoir plus sur la gamme Ispirazione Italiana, veuillez consulter www.buynespresso.com