OPPO Lance le premier Smartphone 5G au Maroc... comment ce lancement contribuera-t-il à permettre un mode de vie plus connecté ?

Contrairement à la 3G ou à la 4G, la 5G est aujourd’hui la première norme de communication unifiée au niveau mondial. Autrement dit, la 5G offre des applications plus flexibles, et un potentiel plus important que les précédents standards de communication. Le public peut ne pas forcément cerner le plein potentiel offert par la 5G, mais il suffit de se rappeler qu’avec l’avènement de la 4G il y a environ dix ans, rien ne laissait présager que la 4G allait donner naissance à l’ère de l’internet mobile.

Téléchargez un film 4K ou 8K en Ultra HD ou transférez des centaines de photos haute résolution en un battement de cils ; suivez des événements sportifs et des spectacles en direct en streaming vidéo Ultra HD comme si vous y étiez en personne… Désormais, avec la technologie 5G, toutes ces expériences sont désormais une réalité.

Et pour preuve la vitesse fulgurante qu’offre la 5G constitue – tout simplement – une optimisation accrue de la génération précédente de la technologie des réseaux mobiles. Elle est la plus fondamentale des expériences offertes par la technologie 5G mais aussi la plus perceptible au quotidien.

Et cela ne fait que commencer. Le gain de vitesse considérable apporté par la 5G optimisera l’expérience interactive et immersive des utilisateurs, et révolutionnera radicalement notre mode d’utilisation et de partage du contenu.

En se positionnant au confluent de la technologie et de l’humanité, OPPO entend répondre aux besoins réels d’aujourd’hui et de demain. OPPO veille ainsi à contribuer à l’amélioration du cadre de vie des utilisateurs à travers la modernisation des technologies de communication et la migration de la 3G et de la 4G vers la 5G.

De par sa position de pionnier et de promoteur de la 5G, la stratégie technologique progressive d’OPPO et ses investissements continus en R&D ont fait progresser la commercialisation de la 5G à travers le monde. OPPO est la première marque technologique au monde à lancer des produits mobiles 5G. OPPO a aussi signé plusieurs réalisations industrielles inédites dans le domaine de la 5G. En combinant les technologies 5G de pointe d’OPPO avec les capacités de ses partenaires industriels locaux solides, OPPO propose une large gamme de produits 5G, notamment des téléphones mobiles 5G et des Equipements des Locaux d’Abonnés (CPE) 5G dans de nombreux marchés à travers le monde.

OPPO est impatient de faire profiter le plus grand nombre de clients d’une expérience 5G plus intense le plus rapidement possible, donnant ainsi la possibilité à tout le monde de profiter de la convivialité de la 5G. Le très attendu appareil OPPO Reno6 Z 5G, dont le lancement au Maroc est prévu le 15 septembre, sera le premier appareil 5G vendu par OPPO au Maroc, mais aussi le plus abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.oppo.com/ma/ et suivre @OPPOMaroc.