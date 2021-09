OPPO annonce le lancement du Reno6 Z 5G, offrant des Expériences Portrait et une Performance 5G Avancées

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fort de ses autres fonctionnalités avancées, dont le design iconique Reno créé par Reno Glow, la prise en charge optimale de la 5G et le système ColorOS11 fluide et convivial, Reno6 Z est le compagnon idéal des lanceurs de tendances du monde entier à l’ère de la vidéo 5G.

Un vrai Studio de Portrait Portable doté de l’IA

Ces dernières années ont été marquées par la popularité croissante chez les utilisateurs de smartphones de la capture de photos et de vidéos en mode portrait. Chaque mois, la série OPPO Reno dessert plus de 70 millions d’utilisateurs dans le monde, avec en moyenne plus de 2 milliards de photos et plus de 200 millions de vidéos mémorables. Reno6 Z perpétue la quête de la série Reno dans le domaine de l’imagerie et franchit un nouveau cap dans le portrait avec des capacités d’intelligence artificielle améliorées, en faisant un véritable studio de portrait tenant au creux de la main.

Il est équipé de trois caméras à l’arrière, dont une principale de 64MP, plus une caméra selfie de 32MP à l’avant. Fort de cette base matérielle, Reno6 Z propose plusieurs fonctions de portrait vidéo optimisées par l’IA :

La Vidéo d’Embellissement de Portrait de Reno6 Z peut réaliser des montages subtils et naturels pour les vidéos de portrait et améliorer l’apparence générale. Grâce à des algorithmes d’IA de pointe, il est possible d’éliminer les imperfections de la peau tout en conservant les traits naturels, contribuant ainsi ressortir le caractère individuel de chacun. Capable de distinguer jusqu’à 193 points du visage différents en mode vidéo, Reno6 Z permet l’ajout d’effets de beauté avec une précision, personnalisation et authenticité améliorées.

Pour remédier aux images floues et défocalisées, Reno6 Z a été enrichi de la fonction de suivi de mise au point, permettant d’améliorer la mise au point automatique des vidéos par l’identification et le suivi automatique, constant et régulier des sujets principaux.

Avec la fonctionnalité Vidéo à double vue, il est possible d’utiliser simultanément les caméras avant et arrière, obtenant ainsi deux perspectives dans la même trame vidéo. Ceci rompt avec les limites de la perspective traditionnelle à caméra unique, créant un effet vidéo plus interactif et créatif.

Reno6 Z est le digne héritier des fonctions photo avancées de la série Reno : La fonction Bokeh Flare Portrait produit un portrait de rêve avec un effet de lumière bokeh semblable à celui des appareils professionnels. Flash Snapshot permet de saisir des sujets en mouvement ou de prendre des instantanés pour des photos plus nettes. Des outils de post-production créatifs comme AI Palette transforment vos images en un clic, leur donnant le style d’images prisées en ligne.

Un style époustouflant avec le design Reno Glow emblématique

Héritier du langage de conception emblématique de la série Reno, Reno6 Z affiche une apparence élégante rehaussée par son design mince et fin. Le téléphone est décliné en deux nouvelles couleurs fantastiques avec l’effet Reno Glow exclusif à OPPO : Aurora et Stellar Black.

Avec l’effet Reno Glow pétillant, les panneaux arrière classiques de l’Aurora et du Stellar Black se parent d’un subtil effet scintillant et anti-traces. Aussi, grâce au nouveau processus Diamond Spectrum, la couleur de l’Aurora est en permanente transformation, rayonnant de toutes sortes de couleurs, comme les aurores boréales captivantes, selon l’angle de vue.

À l’avant, Reno6 Z est équipé d’un écran AMOLED 6,4″ percé avec un rapport écran/corps de 90,8 %, pour des performances graphiques accrues et immersives. Aussi, la certification Netflix HD et Amazon Prime Video HD permet aux utilisateurs de disposer de plus de contenus de haute qualité sur leur téléphone.

Outre son esthétique attirante, Reno6 Z est aussi fin que svelte. Avec ses 173 g, Aurora a une épaisseur de 7,97 mm, contre 7, 92 mm pour Stellar Black. Même après toute une journée d’utilisation, les usagers ne s’en lasseront pas. La conception Reno Glow du Reno6 Z lui confère un toucher soyeux et agréable.

Profitez des plaisirs que procure une performance 5G de premier plan

Pour offrir une expérience 5G rapide associée à une efficacité énergétique accrue, Reno6 Z est doté du système intégré octa-core MediaTek Dimensity 800U 5G. Il est équipé d’une mémoire vive de 8 Go et de la technologie d’extension de la mémoire RAM exclusive à OPPO, permettant d’utiliser une partie des 2 Go, 3 Go et 5 Go de stockage de la mémoire morte (ROM) comme mémoire vive supplémentaire après épuisement de la mémoire vive initiale de 8 Go. Ainsi, Reno6 Z offre un fonctionnement fluide, même lorsque plusieurs applications sont exécutées simultanément.

Pour que ses utilisateurs apprécient plus longtemps l’expérience de divertissement 5G offerte par Reno6 Z, il est muni d’une grande batterie de 4310mAh et de la fonction VOOC Flash Charge 4.0 de 30W, permettant une recharge à 100% en à peine 52 minutes.

La performance globale du Reno6 Z est considérablement améliorée grâce à System Booster, un ensemble d’outils d’optimisation système développés pour garantir une expérience agréable sur tout le cycle de vie du téléphone. Un système de refroidissement multiple est également intégré pour une meilleure dissipation de la chaleur et pour éviter la surchauffe du téléphone.

Grâce à ses performances solides, Reno6 Z a été optimisé par OPPO pour une ‘expérience de jeu améliorée. Des fonctions de jeu personnalisées telles que le Démarrage Rapide et le Mode Game Focus contribuent à apporter une expérience ludique plus immersive, abolissant les frontières entre le monde du jeu virtuel et la réalité.

Une expérience utilisateur rafraîchissante avec le convivial ColorOS 11

Reno6 Z est équipé de ColorOS11, système d’exploitation mobile sous Android conçu par OPPO. A la clé : efficacité accrue, fluidité inégalée et confidentialité renforcée pour une expérience plus réjouissante et relaxante.

Pour améliorer significativement la productivité de Reno6 Z, Freeform Screenshots permet la traduction en plus de 100 langues de la zone de capture d’écran sélectionnée. Avec Air Gesture, les utilisateurs peuvent effectuer des tâches comme le défilement vers le haut et vers le bas des pages sans même toucher l’écran. La fonction anti-regards indiscrets renforce la protection des données personnelles en masquant automatiquement les fenêtres contextuelles de vos messages privés, les protégeant des regards indiscrets.

Un grand nombre de moyens sont également disponibles pour permettre aux utilisateurs de profiter d’un mode de vie plus décontracté grâce à O Relax, application intégrée proposant une palette de sonorités apaisantes et de jeux de détente pour vous aider à soulager les tensions et à trouver la paix intérieure, ainsi que la série de fonds d’écran spéciaux Artist Wallpaper Project – Envisioning Chemistry, illustrant la beauté de la science et créant un élan d’inspiration à chaque consultation de votre téléphone.

Disponibilité sur le marché

Avec ses performances 5G de pointe, Reno6 Z est « Expert en Portrait IA ». Grâce à son triple appareil photo IA de 64 MP et à sa gamme d’améliorations des vidéos de portrait par IA, il offre des photos de portrait nettes et naturelles. Le téléphone se décline en deux couleurs captivantes : Aurora et Stellar Black, avec le seul et unique Reno Glow, pour un aspect esthétique magnifique et une maniabilité très fluide. Au cœur de tout cela le système intégré MediaTek Dimensity 800U 5G avec son expérience 5G rapide et ses 8 Go de RAM extensibles grâce à la technologie d’extension de la RAM, pour un fonctionnement plus souple.

Reno6 Z est disponible à partir du 25 septembre. Reno6 Z sera commercialisé en deux finitions : Aurora et Stellar Black. Les deux modèles seront mis en vente au prix de détail de 3999 DH.