Emirates recrute 3 000 membres d'équipage de cabine et 500 employés des services aéroportuaires pour soutenir la montée en puissance des opérations

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Il s’agit de postes basés à Dubaï et des métiers de relations directes avec les clients. Les deux emplois offrent des opportunités passionnantes aux personnes aimables, dynamiques et en charge du service client pour rencontrer et interagir avec le monde en tant qu’ambassadeurs de la marque Emirates. Les candidats souhaitant rejoindre Emirates en tant qu’équipage de cabine ou en tant qu’agents des services aéroportuaires peuvent en savoir plus sur les exigences souhaitées pour le poste et soumettre leur candidature sur www.emiratesgroupcareers.com.

Emirates a progressivement rétabli son réseau grâce à l’assouplissement des restrictions sur les voyages dans le monde, et au cours des derniers mois, la compagnie a rappelé les pilotes, le personnel de cabine et d’autres employés des opérations qui ont été licenciés lorsque la pandémie a considérablement réduit l’activité aérienne l’année dernière.

La compagnie aérienne dessert actuellement plus de 120 villes, représentant 90 % de son réseau pré-pandémique, et elle compte retrouver 70 % de sa capacité d’ici la fin de l’année, y compris la remise en service d’un plus grand nombre de ses avions emblématiques A380.

Dubaï, l’une des villes les plus dynamiques au monde, s’est également distinguée par son fort leadership dans sa réponse à la pandémie et la coopération entre les secteurs public et privé. Le déploiement rapide de la vaccination aux Émirats Arabes Unis et les protocoles sanitaires clairs pendant la pandémie ont permis à Dubaï de rouvrir rapidement et en toute sécurité au tourisme international et aux activités commerciales depuis juillet 2020

Dubaï continue d’attirer des gens du monde entier avec sa culture accueillante, son environnement hors taxes et ses excellentes infrastructures pour la vie, le travail et les loisirs.