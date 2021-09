Aziz Akhannouch, du business à la politique

Depuis une semaine, Aziz Akhannouch court partout. Il a l’ubiquité de l’air et de la poussière. Tous les regards sont braqués sur le nouveau Chef du gouvernement. L’heure des tractations et des consultations avec les autres partis a débuté. PAM, UC, Istiqlal, PPS… tous ont été approchés par le patron du RNI, âgé de 60 ans, au lendemain du triomphe de son parti qui a raflé 102 des 395 sièges de la Chambre des représentants, « une victoire de la démocratie », selon lui. Objectif pour Akhannouch : séduire et convaincre, afin de former une coalition gouvernementale rapidement. Dans une semaine riche en péripéties, l’homme – symbole de la collusion entre affaires et politique – a aussi annoncé se désengager du monde de business pour se consacrer à sa tâche. Dans un communiqué, il informe avoir « entamé un processus immédiat de retrait de toute gestion au sein du holding familial ».

Le père comme…