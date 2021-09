Offres inédites à saisir au sein du prestigieux projet clé-en-main La Marina Morocco !

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pensée pour le bien-être et l’épanouissement de ses résidents, La Marina Rabat-Salé répond aux nouveaux besoins des citadins en terme de qualité de vie avec notamment : plus de 2 hectares de verdure bordant le projet, des promenades piétonnes, des aires de jeux pour enfants, deux piscines (une pour enfants et une pour adultes), une salle de gym, une marina proposant plusieurs activités nautiques, des restaurants et cafés à proximité de quoi combler toutes les envies. Une destination historique et avant-gardiste à la fois, accueillant le célèbre Hôtel et Résidences Fairmont, avec une vue imprenable sur l’océan, les rives du Bouregreg, la cité des Oudayas, la Tour Hassan, le grand Théâtre, et la Tour Mohammed VI….

Un partenariat exclusif entre Eagle Hills et CBRE

Eagle Hills Morocco a signé un partenariat exclusif avec le cabinet CBRE leader mondial dans le conseil immobilier afin de l’accompagner dans la commercialisation des appartements du projet La Marina Morocco.

C’est ainsi que CBRE, vient proposer son expertise pour permettre aux futurs acquéreurs souhaitant vivre ou investir au sein d’un cadre exceptionnel, de profiter d’offres inédites sur les dernières opportunités du projet disponibles à partir de 1.9 M MAD !