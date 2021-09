Partenariat NARSA - Barid Al-Maghrib : Barid Cash et Al Barid Bank réceptionnent les dossiers de permis de conduire

Bonne nouvelle pour les automobilistes : ils n’ont plus à souffrir de l’engorgement et des longues files d’attente qui font, depuis des mois, le quotidien des centres d’enregistrement de véhicules. Et pour cause, depuis le 1er septembre, ils ont la possibilité de déposer leurs dossiers de permis de conduire auprès des agences d’Al Barid Bank et de Barid Cash dans les différentes villes du pays.

Destinée à faciliter les démarches pour les usagers, cette nouvelle procédure est le fruit d’une convention de partenariat signée le 1er juin dernier entre la NARSA (Agence nationale de la sécurité routière) et les deux filiales du groupe Barid Al-Maghrib. Ainsi, les usagers peuvent désormais se rendre aux agences Al Barid Bank ou Barid Cash les plus proches pour déposer leurs dossiers, et ce sans prise de rendez-vous et de 9 h jusqu’à 20 h. Ils pourront en outre suivre sur Internet l’évolution du traitement desdits dossiers, jusqu’à la réception d’un message SMS leur indiquant la disponibilité des documents demandés, dont le retrait s’effectue également au niveau de la même agence.

Cette nouvelle procédure, par laquelle la NARSA sous-traite divers services fournis jusqu’à présent par les centres d’immatriculation des véhicules, est déployée de manière progressive. Elle concerne dans un premier temps près de 800 agences d’Al Barid Bank et de Barid Cash réparties sur les différentes régions du Royaume, avant d’être généralisée à l’intégralité du réseau des deux entités. La liste des agences proposant ce service est disponible sur les sites Internet de la NARSA (www.narsa.ma) et au niveau de ses services provinciaux, ainsi que sur les sites Web d’Al Barid Bank et de Barid Cash.