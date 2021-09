Bruxelles : une passerelle cyclo-piétonne baptisée Fatima Mernissi

Un sondage réalisé auprès de 5000 personnes avait été lancé pour baptiser les passerelles, et six noms ont émergé. Parmi les noms en lice, Rosa Parks, figure de la défense des droits humains dans l’Amérique ségrégationniste des années 1960, mais ce sont ceux de la sociologue marocaine Fatima Mernissi et de Loredana Marchi, connue pour son combat pour les droits des femmes en Belgique, qui ont été sélectionnés pour baptiser ces deux passerelles construites par l’entreprise Beliris, reliant Molenbeek à Bruxelles.

“Ce n’est pas un hasard”, a déclaré la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt, présente pour l’inauguration des passerelles le 4 septembre. Elle explique : “Notre histoire est pleine de femmes qui ont contribué, mais on ne les visibilise pas. Les montrer dans l’espace public, c’est faire en sorte d’inspirer les jeunes filles d’aujourd’hui, et permettre de redécouvrir leurs histoires.”

Figure phare du féminisme

Figure phare du féminisme arabe, Fatima Mernissi a laissé une empreinte indélébile. L’auteure du Harem politique ou encore de Islam et Démocratie n’hésitait pas à aller sur le terrain pour mener son combat avec la société civile.

Conteuse invétérée et pourfendeuse du patriarcat, Fatima Mernissi utilisait l’imagination comme une arme pour transmettre et amener la prise de conscience.