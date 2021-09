Maroc-Algérie, l’urgence de la concorde

Les voici de nouveau dos à dos, irréconciliables, ces deux États, allègrement présentés ici et ailleurs comme “frères” et “voisins” mais qui n’ont de cesse de s’observer de loin, en chiens de faïence, derrière des frontières fermées depuis presque trois décennies. Et dans la lente dégradation de leurs relations, cet été 2021 a été particulièrement singulier. Conséquence de ces tensions : l’annonce, le 24 août, par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Alger reproche à Rabat de “n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles” à son encontre. Plus à l’ouest, au soir même de l’annonce, on dit dans un communiqué regretter une décision “complètement injustifiée mais attendue”, tout en rejetant des “ prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent”. Coincé dans un été…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail