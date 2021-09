Intelcia acquiert 100% du groupe espagnol Unisono

Le géant de l’outsourcing Intelcia annonce l’acquisition de 100 % du groupe espagnol Unisono, selon un communiqué publié le jeudi 2 septembre. Spécialisé dans l’expérience client et l’externalisation de processus, Unisono dispose de 16 sites en Espagne, en Colombie, au Chili et en Écosse. Le groupe espagnol compte 9000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 146 millions d’euros en 2020 et plus de 100 clients dans son portefeuille.

Selon le communiqué, cette opération permet à Intelcia de se hisser parmi les leaders mondiaux du secteur et de réaffirmer son ambition d’atteindre le 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2025, ainsi que d’augmenter ses capacités onshore, nearshore et offshore multilingues pour s’adresser au marché hispanophone.

Présent en Europe (France, Portugal), en Afrique du Nord (Maroc, Égypte) en Afrique subsaharienne (Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire), dans l’Océan indien (Maurice, Madagascar), en Amérique du Nord (États-Unis) en Amérique latine (Colombie, Guyane) et aux Caraïbes (Jamaïque, République dominicaine, Sainte Lucie), le groupe Intelcia compte actuellement plus de 28.000 collaborateurs, répartis sur 58 centres opérationnels.

Depuis 2016, le groupe Altice de l’homme d’affaires Patrick Drahi est actionnaire à hauteur de 65 % de Intelcia.