“Haut et Fort” de Nabil Ayouch projeté au 14e Festival du film francophone d’Angoulême 2021

Le film Haut et fort est passé dans la catégorie Ciné et Concerts et a été projeté en la présence du réalisateur. Il était précédemment en lice pour la Palme d’Or du festival de Cannes 2021.

Le film, qui a remporté le Prix du cinéma positif du festival cannois, raconte l’arrivée d’un professeur anti-système dans le centre culturel de Sidi Moumen, quartier populaire de la ville de Casablanca, qui va aider les élèves à débattre et rapper pour s’exprimer et s’élever.

C’est dans ce même quartier que le réalisateur Nabil Ayouch avait tourné son film Les Chevaux de Dieu, sorti en 2012, sur l’histoire des kamikazes des attentats de Casablanca en 2003.

“Là, on est ailleurs, dans la génération d’après, qui a envie de se défaire de cette image, ils le disent d’ailleurs dans le film : il y a un talent là-bas. Il y a de belles histoires à raconter. Sur les décombres, on peut construire quelque chose de beau”, nous confiait le réalisateur en juillet dernier à l’occasion de la projection de “Haut et Fort” à Cannes.

“C’est ça que j’ai eu envie de montrer dans ce film : cette beauté, cette énergie, cette créativité, ces gens qui veulent s’extirper d’un malheur et, d’une certaine manière, revendiquer un ailleurs”, ajoutait-il.