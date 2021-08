Covid-19 : plus d’un million de vidéos retirées par YouTube pour désinformation dangereuse

La plateforme vidéo de Google a défendu ses techniques de modération des contenus, en insistant sur la priorité donnée aux sources légitimes et fiables, comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

“Nous retirons près de 10 millions de vidéos par trimestre, dont la majorité n’atteignent même pas les dix vues”, a souligné Neal Mohan, directeur produits du site, dans un communiqué publié mercredi. Mais “si on regarde seulement ce que nous enlevons, on passe à côté des montagnes de contenus que les gens voient vraiment”, insiste-t-il, notant qu’“en tout, entre 0,16 % et 0,18 % des visionnages concernent des contenus qui enfreignent nos règles.”

“Pour le Covid-19, nous nous basons sur le consensus des experts des organisations de la santé (…). Mais dans la plupart des autres cas, la désinformation est plus difficile à évaluer”, a-t-il ajouté.

La question de la désinformation autour du Covid-19 et des vaccins a pris de telles proportions qu’en juillet, le président américain Joe Biden a même estimé que Facebook et d’autres plateformes “tuaient” des gens en laissant circuler de fausses informations sur la vaccination contre la Covid-19.

Les patrons de Facebook, Twitter et Google ont été convoqués à plusieurs reprises pour répondre aux questions des parlementaires américains, notamment sur le sujet de la modération des contenus.

