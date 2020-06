Rudy Reichstadt : “La vraie démagogie est d’excuser les théories du complot”

Arme biologique, Big Pharma, Bill Gates, 5G… Depuis l’apparition du Covid-19, l’origine du virus fait l’objet de tous les fantasmes. Des théories du complot se sont propagées sur Internet, au point de devenir un problème pour les autorités et les scientifiques dans la gestion de la pandémie. Rudy Reichstadt, directeur de l’Observatoire du conspirationnisme et fondateur du site Conspiracy Watch, analyse pour TelQuel les ressorts psychologiques, politiques et sociaux de ces théories.

TelQuel : À quand remonte exactement l’apparition des premières théories du complot autour du Covid-19 ?

Rudy Reichstadt : D’après nos observations, on peut la dater du 20 janvier, lorsque les autorités chinoises ont reconnu pour la première fois que le nouveau virus pouvait se transmettre entre les êtres humains et pas seulement d’un animal à un humain. C’est à ce moment-là que les premiers commentaires conspirationnistes sont apparus sur les réseaux sociaux….