Les plateformes de streaming musical plébiscitées par la jeunesse

Dans son édition 2019, l’enquête annuelle Global Trends Report du leader mondial Spotify indique que la musique joue un rôle majeur dans la constitution de communautés, en ligne ou dans la vraie vie. Les critères de nationalité, de genre ou de religion passent ainsi au second plan : seule prime la passion pour un artiste, un groupe ou un style musical. Une très large majorité, 78 % des personnes ayant répondu à l’étude de Spotify, a déclaré que la musique permet de se connecter aux autres et à d’autres cultures.

Pour beaucoup, la musique est également une source d’inspiration et un moyen de vivre de nouvelles expériences émotionnelles. Plus important que l’image, elle fait même partie intégrante de la vie des jeunes : ils sont 55% à estimer que la musique est un élément indispensable de leur quotidien. À tel point que le streaming musical a aujourd’hui une plus grande influence sur la vie des sondés que des réseaux pourtant fortement plébiscités, comme Instagram, TikTok ou Snapchat.

Omniprésente, la musique l’est non seulement à domicile, mais aussi à chaque étape de la journée. En moyenne, un jeune écoute de la musique près de 15 heures par semaine, que ce soit dans les transports, en travaillant ou en étudiant.

Cette tendance vers la mobilité des usages a convaincu de nombreuses marques de concevoir des produits qui répondent aux attentes des jeunes. Parmi les entreprises leaders du secteur, Sony développe des solutions d’écoute qui garantissent aux utilisateurs une expérience musicale de haut niveau.

Parmi les références mondiales des casques sans fil, le WH-1000XM4 offre tous les avantages que l’on est en droit d’attendre lorsque l’on veut s’immerger dans la musique que l’on aime : réduction de bruit atténuant les sons extérieurs, écoute intelligente qui s’adapte à chaque situation, fonctionnalités offrant un grand confort d’utilisation, comme le Quick Attention, l’assistant vocale et les commandes tactiles… Cette expérience audio exceptionnelle est également assurée par les écouteurs sans fil WF-1000XM4, qui proposent la meilleure réduction de bruit du marché et une qualité d’écoute qui atteint de nouveaux sommets. Conçus pour toutes les oreilles, le WH-1000XM4 et le WF-1000XM4 s’adaptent à chaque situation.

La passion des jeunes pour la musique n’est pas non plus sans effet sur leurs attentes vis-à-vis des marques. Mode, lifestyle, voyages… Les consommateurs exigent que la musique soit un élément central de la communication des grandes signatures internationales. À l’image d’Hugo Boss qui s’est appuyé en 2020 sur un tube pop rock des années 90, What’s up?, du groupe 4 Non Blondes emmené par la chanteuse Linda Perry, pour promouvoir son dernier parfum féminin Boss Alive. Des opérations réussies qui conduisent à la formation par les fans, essentiellement des digital natives, de communautés rassemblant plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux.