Huawei vous offre un son de qualité studio en plus d’une expérience audio extrêmement confortable !

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont dotés d’un haut-parleur dynamique de 14,3 mm qui permet de générer un son de qualité studio et de révéler les détails les plus subtils de chaque mélodie. Le diaphragme du HUAWEI FreeBuds 4 est capable de produire un son sur une gamme de fréquences pouvant aller jusqu’à 40 kHz1. Les HUAWEI FreeBuds 4 sont en outre équipés d’un microphone à très haute sensibilité, qui est capable d’enregistrer un son haute fidélité avec une fréquence d’échantillonnage pouvant aller jusqu’à 48 kHz.

Les HUAWEI FreeBuds 4 continuent d’impressionner avec leur technologie ANC (Active Noise Cancelling) 2.0. Ils sont dotés d’un système d’annulation du bruit à double microphone.

Afin d’améliorer l’efficacité de la suppression du bruit peu importe mes différents scénarios d’utilisation, les HUAWEI FreeBuds 4 utilisent la technologie de suppression du bruit AEM (Adaptive Ear Matching) et sont les premiers écouteurs ouverts à le faire. Lorsque la fonction d’annulation du bruit est activée, les écouteurs détectent automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur et déterminent la configuration optimale d’annulation du bruit pour chaque utilisateur, ce qui permet d’obtenir une expérience d’annulation du bruit optimale.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont très confortables à utiliser sur de longues périodes et n’exercent aucune pression sur l’oreille. La courbure et la taille des écouteurs sont optimisées, ce qui leur permet de mieux s’adapter aux oreilles et d’offrir un meilleur confort et une meilleure annulation des bruits ambiants grâce à la présence d’un joint hermétique.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont également dotés d’une série de fonctions intéressantes que les utilisateurs vont adorer, tels que la possibilité de se connecter à deux appareils et de switcher de l’un à l’autre en toute transparence. Ils bénéficient en outre de la présence de commandes intelligentes personnalisées, telles que Swipe/Double tapotement/Pression longue disponibles sur les tiges des écouteurs et qui permettent de contrôler la musique et les appels.

HUAWEI Freebuds 4 est le tout premier produit de la catégorie Super Device à être lancé au Maroc. L’expérience Super Device de Huawei permet à différents appareils de se connecter et de collaborer entre eux de manière transparente, pratique et sécurisée. Cette technologie distribuée permet à différents types d’appareils de se connecter sous un seul et même système. Cela signifie que des produits qui étaient auparavant indépendants font désormais partie d’un « super appareil » qui est à la fois cohésif et holistique.

Huawei commercialise les Freebuds 4 au prix de 1599 dhs. Pour toute pré-commande un Smart Scale 3 est offert. Les Freebuds 4 sont disponibles à travers l’ensemble du réseau de Huawei : la plate-forme e-commerce e-commerce Huawei Shop et IwaShop, les boutique en propres HES store de HUAWEI au Morocco Mall et à Zerktouni mais aussi ses différents partenaires et détaillants agréés répartis sur tout le territoire.