Regards sur l’Afghanistan en quatre productions cinématographiques

Depuis le 15 août, ne défilent sur les réseaux sociaux que les images terrifiantes de Kaboul prise d’assaut par les talibans. Scènes de panique à l’aéroport, images de femmes recouvertes de peinture dans les rues de la capitale, messages de solidarité avec les femmes afghanes, repli des ambassades étrangères… Un air de retour à la case départ, lorsque les talibans étaient au pouvoir entre 1996 et 2001.

Pour autant, en vingt ans de guerre civile, l’Afghanistan n’a cessé de faire couler l’imagination des réalisateurs, entre drames, films d’animation, fictions et documentaires. Des regards tantôt proches et minutieux de ceux dont les parents ont grandi dans l’Afghanistan d’Eden, bien avant les talibans, tantôt distants et romancés de ceux que l’histoire complexe de ce pays a inspirés.

Si ces films ne permettent pas toujours de comprendre la teneur du conflit géopolitique, ils tentent tout de même, le temps d’une projection, de nous faire espérer des jours meilleurs.

Beneath the veil (Sous le voile), de Cassian Harrison, 2001

Il y a vingt ans, la journaliste britannique Saira Shah se rendait en Afghanistan munie d’une caméra afin de filmer le quotidien des femmes afghanes sous le régime des talibans, et de recueillir des fragments de leurs vies. Dans ce documentaire de 90 minutes, primé par les Emmy Awards en 2002, la voix off de Saira Shah retrace dans un récit à la première personne les périples de son voyage en Afghanistan. Une sorte de carnet de bord, ponctué d’éléments de contexte historique.

“J’ai grandi au Royaume-Uni, mais mon père était Afghan, originaire de Parwan (…) Lorsqu’il me racontait les histoires de ma famille dans sa terre natale, il décrivait des jardins, des fontaines, une sorte d’Eden. Je ne suis jamais allée à Parwan. Maintenant, je tente de m’y rendre. J’espère que ma traversée me permettra de comprendre ce qui est en train d’arriver au pays de mon père”, explique la journaliste dès les premières minutes du documentaire, comme pour justifier sa démarche d’investigation.

Dans Beneath the veil, ce sont des femmes et des enfants qui défilent devant la caméra, afin de témoigner de leur vécu. Un hommage particulier y est rendu à la résistance des mouvements féministes, souvent clandestins, qui tentent, dès le début des années 2000, de résister au joug des talibans, et de se battre pour les droits de leurs communautés.

Parvana, une enfance en Afghanistan, de Nora Twomey, 2017

Lorsque le père de Parvana, une petite fille âgée de 11 ans, est arbitrairement emprisonné par les talibans, sa famille se retrouve sans ressources. Parce qu’il n’y a aucun autre homme dans le foyer, Parvana, sa mère et sa sœur ne peuvent plus se rendre au marché ni au puits du quartier, ne serait-ce que pour s’approvisionner en eau. C’est qu’il est interdit aux femmes de circuler dans la rue sans tuteur, qu’il soit frère, père ou époux, et aux commerçants de vendre leurs produits aux femmes non accompagnées.

Parvana décide alors de se travestir en garçon : elle devient le petit Aatish qui, lui, peut se rendre au marché et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Reste à ne pas se faire démasquer… Sous l’apparente légèreté du dessin d’animation, l’histoire de Parvana, inspirée d’une série de romans de l’écrivaine Deborah Ellis, raconte la dureté de l’enfance féminine à Kaboul, sous le régime des talibans, où le refoulement profond de la féminité devient un instinct de survie.

Pratique courante en Afghanistan dans les régions soumises au régime taliban, Parvana est devenue une bacha posh : une fille au double genre, considérée comme un garçon en dehors de la maison, jusqu’à la puberté. En somme, le contraste entre le Kaboul d’Aatish et celui de Parvana est flagrant, poignant. Produit par Angelina Jolie, Parvana, une enfance en Afghanistan a été nominé aux Oscars, et a reçu le prix du Jury du Festival du film d’animation d’Annecy.

À cinq heures de l’après-midi, de Samira Makhmalbaf, 2003

“On dirait que Kaboul a ouvert la bouche pour avaler les créatures de Dieu d’un seul coup.” Une phrase percutante, qui détonne dès la bande-annonce. Prix du jury du Festival de Cannes en 2003, ce drame franco-afghan raconte les premières heures de la chute du régime taliban.

Comme beaucoup, Noqreh, la protagoniste, y voit un soulagement, les prémices d’une liberté jamais espérée. Ambitieuse, elle se met en tête de devenir présidente de la République, tandis qu’elle poursuit ses études dans le dos de son père.

Voilée de sa tchadri bleue, son père la dépose à la mosquée chaque matin, d’où elle se rend à l’école des filles. Très vite, Samira Makhmalbaf nous dit qu’il n’y a pas que les talibans qui sont une entrave à l’émancipation des jeunes femmes : les camarades de classe de Noqreh, bien qu’instruites, pensent elles aussi qu’une femme n’a rien à faire sur la scène politique.

Au-delà du tableau noir d’un pays meurtri par le régime des talibans, À cinq heures de l’après-midi est aussi une ode à la poésie, où la silhouette tantôt bleue, tantôt colorée de Noqreh canalise toute la force que peut receler un rêve d’émancipation.

Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, 2019

Adaptation d’un roman à succès de Yasmina Khadra, le film d’animation pour adultes les Hirondelles de Kaboul n’a vu le jour que dix-sept ans après la publication de l’œuvre littéraire. Comme souvent chez cet écrivain algérien, il s’agit d’une histoire d’amour, de déchirement, de désirs et d’interdits.

Été 1998. D’un côté, Mohsen et Zunaira forment un jeune couple qui rêve de liberté et d’émancipation. De l’autre, Atik et Mussarat, cinquantenaires, plus conservateurs. D’abord tourné et filmé avec de vrais acteurs, c’est à partir de cette étape que le graphisme des Hirondelles de Kaboul est dessiné.

Si Yasmina Khadra n’a lui-même jamais mis les pieds à Kaboul, ce n’est pas tant la précision du contexte sociopolitique afghan que l’on retiendra, mais plutôt la beauté d’une tragédie humaine, sur fond de droits humains bafoués, et de pays meurtri par la guerre et l’obscurantisme.

Sorti en 2019, Les Hirondelles de Kaboul a figuré dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes, et a été doublement primé au Festival du film francophone d’Angoulême.