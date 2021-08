Chefchaouen : un feu de forêt “presque sous contrôle”, environ 1.100 hectares ravagés

Le feu, qui a éclaté, samedi vers 14h30, dans la forêt Sougna est actuellement contrôlé à 80%”, a déclaré à la MAP, M. Assali, notant que les équipes d’intervention sont à pied d’œuvre pour maîtriser totalement l’incendie.

La superficie calcinée est estimée à environ 1.100 hectares, dont 60 % sont des espèces secondaires, a souligné le directeur provincial des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Chefchaouen, Rachid El Anzi.

Les opérations d’intervention ont permis de contenir plusieurs foyers d’incendie, a-t-il expliqué, précisant qu’“un seul foyer, relativement important, est toujours actif, alors que les efforts se poursuivent pour maîtriser définitivement l’incendie”.

Quelque 520 éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, des Forces auxiliaires, des Forces armées royales et de la Gendarmerie royale, ainsi que des autorités locales sont toujours mobilisés pour venir à bout de cet incendie, appuyés par des moyens techniques terrestres, quatre avions Canadair des Forces Royales Air et quatre avions Turbo trush de la Gendarmerie royale.

(avec MAP)