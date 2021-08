Tétouan : ouverture du troisième campus de l’École 1337 en partenariat avec Tanger Med

Fruit d’un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le campus 1337 MED, troisième du genre après ceux situés à Khouribga et Benguerir, offrira une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j, indique un communiqué de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

Équipé de 150 postes, 1337 MED augmentera sa capacité à 210 postes dès 2023, avec pour ambition de former près de 650 étudiants.

Des bourses pour les étudiants

Tanger Med déploie cette formation inédite d’excellence, gratuite et sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique dans la région. Le groupe versera également des bourses de vie aux étudiants, afin de couvrir leurs frais d’hébergement, dynamisant par la même occasion l’économie locale.

Dans le cadre de ce partenariat, l’UM6P apportera le soutien technique et pédagogique nécessaire pour le lancement et la gestion durable de cette nouvelle antenne des Écoles 1337. Les jeunes de la région bénéficieront ainsi d’une formation de haut niveau et de l’accès à un réseau international de développeurs informatiques.