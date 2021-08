La vaccination anti Covid-19 étendue aux jeunes de 18 ans et plus

Le ministère de la Santé, a annoncé samedi, l'élargissement de l'opération de vaccination anti-Covid-19 au profit des jeunes âgés de 18 ans et plus. Dans un communiqué, le ministère rappelle la levée des restrictions liées au domicile et l’ouverture des centres de vaccination tous les jours de la semaine jusqu’à 20H00.

Par La Rédaction