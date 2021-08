Vu de l’Intérieur : un ancien diplomate marocain basé à Alger raconte la fermeture des frontières

Entre deux pays voisins et deux peuples frères, l’état normal des choses, c’est Notre conviction intime, est que les frontières soient et demeurent ouvertes.” Une fois n’est pas coutume, le roi Mohammed VI a consacré une grande partie de son discours du trône non pas à une question nationale, mais à une question de politique étrangère. Un discours où le souverain a de nouveau tendu la main aux dirigeants algériens pour renouer le dialogue entre les deux pays notamment mis à mal par l’épineux du dossier du Sahara où Alger fait office de soutien aux séparatistes du Front Polisario.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Une autre plaie dans la relation entre les deux pays est sans doute l’attentat de l’hôtel Asni de Marrakech lors duquel deux touristes espagnols…