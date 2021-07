Maroc-Algérie, si proches, si loin

Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations.” Le discours du 43e anniversaire de la Marche Verte, prononcé par Mohammed VI le 6 novembre, vise ainsi à tendre la main au voisin algérien, vingt-quatre ans après la fermeture des frontières. Cette initiative royale intervient dans un contexte particulier : la réunion de Genève sur le Sahara qui aura lieu les 5 et 6 décembre. Sous l’égide de l’ONU, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario se retrouveront pour une table ronde après avoir tous accepté l’invitation de l’envoyé…

