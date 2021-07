Succès commercial, HUWAEI continue de séduire un public plus large

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Sport, santé, bien-être, divertissement… Les produits wearables de HUAWEI, ces solutions smart et mobiles qui accompagnent notre quotidien, ne cessent de gagner de nouveaux utilisateurs dans le monde. Depuis le début de l’année, la marque a connu une croissance des ventes au Maroc de 1652% sur la catégorie wearables comparé à la même période de l’année 2020 ; ces produits qui séduisent un public toujours plus nombreux et sur lesquels Huawei se positionne aujourd’hui comme le leader sur le marché marocain.

La raison ? Alors que la période estivale débute, les montres et bracelets connectés s’imposent comme les compagnons indispensables pour s’entraîner, se maintenir en forme et rester en bonne santé !

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Engagé dans une stratégie de diversification de son portefeuille de wearables et de produit plus en général, HUAWEI a ainsi marqué 2021 avec plusieurs lancements majeurs destinés à répondre aux nouveaux besoins en matière de bien-être. Dans le contexte post-confinement, les utilisateurs attendent en effet de la technologie qu’elle les accompagne dans leur quotidien partout où ils se trouvent : au bureau, à la maison, sur la route et dans tous les environnements.

À l’écoute des consommateurs, HUAWEI a donc choisi de repousser encore un peu plus les limites en concevant des wearables qui simplifient et facilitent la manière dont nous pratiquons des activités sportives ou observons nos différents niveaux de santé.

Avec son tout nouveau HUAWEI BAND 6 par exemple, qui d’ailleurs cartonne depuis son lancement avec 524% de croissance de ventes comparé à son prédécesseur le Band 4, HUAWEI a créé un bracelet d’entraînement particulièrement impressionnant. Doté d’un écran AMOLED FullView de 1,47 pouce, d’une surface d’affichage plus grande de 148% et d’un rapport écran/corps de 64% avec bord réduit, ce wearable d’exception est non seulement très esthétique, mais il donne également accès à davantage de données.

Au programme : des images et données plus grandes, plus de statistiques d’entraînement et un suivi constant de la fréquence cardiaque avec un niveau de détail saisissant. De plus, vous pouvez facilement tout visualiser grâce aux commandes intuitives de l’écran tactile à quatre directions.

Encore plus de possibilités à votre poignet ? C’est aussi le credo de la WATCH FIT avec ses deux versions ; classique et ELEGANT, qui ont déjà séduit plusieurs milliers d’utilisateurs. HUAWEI a réussi avec cette montre intelligente une ode à la liberté. Désormais, les fonctionnalités qui vous sont chères peuvent être personnalisées pour être affichées, ou non : météo, rythme cardiaque, nombre de pas, niveau de batterie… Vous pouvez choisir d’afficher chaque élément selon vos habitudes d’utilisation.

Là encore, la technologie made in HUAWEI fait des étincelles. Avec son superbe écran AMOLED de 1,64 pouces, la WATCH FIT offre une expérience de visualisation incroyable. Le réglage automatique de la luminosité assure un confort de visionnage à toute épreuve, tandis que six fonds d’écran compatibles en affichage permanent vous permettent d’exprimer votre style à chaque instant.

Ainsi, le nouveau membre de la série WATCH FIT qui a récemment fait son entrée avec l’arrivée de la version WATCH FIT ELEGANT, lancée en Avril 2021 au Maroc. Cette nouvelle édition est disponible en Frosty White et Midnight Black, avec la surface en verre poli et le bracelet en fluoroélastomère, vous permettant d’adapter la smartwatch à votre propre style.

Toujours dans le domaine des montres connectées, HUAWEI a innové en termes de design produit avec la WATCH GT 2 Pro. Conçue avec des matériaux dignes d’une véritable montre, cette solution prend en charge de nouveaux modes d’entraînement, parmi lesquels le ski et le golf, et permet un suivi GPS incroyablement précis. Son cadran en saphir et son boitier en titane, pour une conception légère et ultra résistante, en font un produit premium particulièrement apprécié des amateurs d’horlogerie de luxe. Sur ce segment la marque a connu une croissance de ventes de 120% au Maroc par rapport à son prédécesseur ; la HUAWEI Watch GT 2.

Ces réussites à forte valeur ajoutée technologiques marquent pour HUAWEI une nouvelle étape majeure dans son histoire. La marque a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de produits dits Super Device, qui permettent aux consommateurs d’accéder à une expérience transparente et vraiment intelligente sur plusieurs appareils et dans tous les types de scénarii.

HUAWEI annonce d’ailleurs les lancements prochains au Maroc de nouveaux produits qui répondront à cette ambition.