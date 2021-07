Les dits et les non-dits de la rencontre entre Nasser Bourita et Joey Hood

Alors que les journalistes attendent l’arrivée du secrétaire d État américain adjoint Joey Hood, des échos de l affaire Pegasus parviennent à la salle de presse du ministère des Affaires étrangères à Rabat. Le Maroc, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, vient de porter plainte contre les médias français Le Monde, Mediapart et France Radio qui affirment que le Royaume utiliserait le logiciel conçu par la firme israélienne NSO pour espionner des personnalités marocaines et françaises. Dans la salle, certains diplomates apprennent la nouvelle en même temps que les professionnels de l’information. Mais en cette journée du 28 juillet, l’attention se porte sur un tout autre sujet: les relations Rabat-Washington. Et la visite du nouveau secrétaire d’État adjoint américain pour le Proche-Orient, Joey…

