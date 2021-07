États-Unis : le remplaçant de David Schenker attendu le 27 juillet au Maroc, voici son programme

Des explications américano-marocaines en vue ? C’est la question que l’on pourrait se poser suite à l’annonce de la visite du secrétaire d’État adjoint américain pour le Proche-Orient, Joey Hood, au Maroc dans le cadre d’une tournée qui devrait également l’emmener en Algérie et au Koweït. La visite du successeur de David Schenker au Maroc devrait commencer le 27 juillet. Lors de son passage au royaume, Joey Hood aurait prévu, selon nos informations, de visiter la délégation américaine à Tanger qui est la plus ancienne représentation diplomatique américaine à l’étranger. Le diplomate devrait également se rendre à Casablanca et à Rabat dans le cadre de rencontres avec des acteurs du secteur privé ainsi que des acteurs associatifs. Pour l’heure, aucune information ne circule sur les responsables associatifs que le diplomate américain devrait rencontrer dans le cadre de cette visite.

Pour rappel, les États-Unis avaient affirmé, par l’intermédiaire du porte-parole…