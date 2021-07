BIOUGNACH ouvre son second magasin à Tanger

BIOUGNACH, le spécialiste marocain de la distribution de l’électroménager et de l’ameublement, qui compte actuellement pas moins de 11 magasins d’électroménager implantés dans 9 villes du Royaume, vient d’annoncer l’ouverture d’un 12ème magasin à Tanger. Ce nouveau point de vente est situé au niveau de l’avenue Moulay Ismail en plein centre de la capitale du Nord.

“Nous sommes présents à Tanger depuis 2016, date à laquelle nous avions réalisé notre première ouverture”, a déclaré M. Ismail Biougnach, Directeur d’exploitation chez BIOUGNACH. “Ce nouveau magasin bénéficie d’un emplacement stratégique au sein d’une ville dont l’économie est en croissance continue ; il vise en outre à renforcer notre présence en vue d(être au plus près de notre clientèle”, a-t-il poursuivi.

A travers ses deux points de vente à Tanger, BIOUGNACH entend instaurer un véritable hub logistique pour l’enseigne au niveau de la zone Nord du pays. Les deux magasins sont en outre excentrés l’un par rapport à l’autre et ce en vue de garantir aux clients Tangerois de BIOUGNACH un maximum de proximité. Le nouveau magasin, qui occupe une superficie de 1200 m2, dispose d’un parking et expose une très riche gamme d’articles électroménagers très innovants, ultra modernes et accessibles. Ce nouveau point de vente a nécessité une enveloppe de 20 millions de DH et compte une équipe de 35 membres qui sont tous formés pour répondre à toutes les sollicitations formulées par les clients. Il propose, dès son ouverture, un large choix de références et de marques, une livraison sur les 9 villes du Maroc où se retrouvent les magasins et leurs périmètres qui peut aller jusqu’à 40 KM, un service après-vente complet, une force de vente compétente et une garantie pour tous les produits de l’enseigne.

Notons que cette ouverture répond à la stratégie fixée par Biougnach qui consiste à renforcer la présence de l’enseigne à travers tout le Royaume. Ainsi, à l’horizon 2025, BIOUGNACH aspire à être disponible dans un périmètre de 30 Km pour au moins 85% de la population urbaine marocaine. A ce titre, de nouvelles ouvertures sont prévues à Meknès (fief de la marque), à Marrakech, à Rabat, à Beni Mellal, à Casablanca qui accueillera un 4ème magasin BIOUGNACH à Bouskoura avant la fin de l’année ainsi que d’autres villes partout au Maroc.”

A propos de Biougnach

Biougnach, première enseigne de la distribution d’électroménager et d’ameublement au Maroc depuis 1937. Elle s’appuie sur le meilleur service, la meilleure expérience et les offres les plus importantes du marché avec un large choix. Un véritable Leader en termes de solutions intelligentes, d’innovation et de proximité. Aujourd’hui, Biougnach dispose d’un large réseau commercial de magasins dans 9 villes différentes (Casablanca, Rabat, El Jadida, Agadir, Tanger, Meknès, Fès, Oujda et Marrakech).