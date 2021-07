Pegasus : la méthodologie de Forbidden Stories et d’Amnesty International à l'épreuve d'un spécialiste de la cryptographie

Depuis la révélation de l’affaire Pegasus, les réactions s’enchaînent. Dernière en date, le Maroc, accusé d’avoir utilisé l’outil de la firme israélienne NSO Group pour espionner aussi bien des journalistes marocains que des hommes politiques algériens ou français, a décidé de porter l’affaire devant la justice. “L’État marocain entend immédiatement saisir la justice française, car il souhaite que toute la lumière soit faite sur les allégations mensongères de ces deux organisations qui avancent des éléments sans la moindre preuve concrète et démontrée”, a déclaré à l’AFP l’avocat du Maroc dans cette affaire, Olivier Baratelli. Au-delà des gros titres des médias sur cette affaire, c’est la méthodologie adoptée par l’organisation Forbidden Stories, avec l’appui technique d’Amnesty International, qui pose question.

Pegasus ou malware similaire ?

Pour Nadim Kobeissi, chercheur en cryptographie appliquée, sécurité et confidentialité, et ancien professeur de l’Université de New York en…