Le ministre israélien des Affaires étrangères annonce sa visite prochaine au Maroc

Le Times of Israel avait annoncé la visite il y a quelques jours mais rien n’était encore officiel. Ce 19 juillet, Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, a confirmé sa venue au Maroc à la fin du mois.

“Le week-end dernier, j’ai convenu avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, de la première visite officielle d’un ministre des Affaires étrangères israélien au Maroc, dans le cadre du renouvellement complet des relations diplomatiques”, a-t-il indiqué sur Twitter.

Selon le site Axios, qui cite des sources diplomatiques, cette visite pourrait avoir lieu début août, aux alentours du 10-11 août.

Autre confirmation : l’ouverture prochaine des vols directs entre le Maroc et Israël. Ce n’est qu’une fois ces vols lancés que le ministre posera un pied au Maroc pour “un événement historique”, le rétablissement des relations entre les deux pays.

Au programme de cette visite, le lancement d’accords touristiques et commerciaux et d’une coopération économique et politique globale entre les deux pays, précise le ministre israélien. Avant d’ajouter : “Après ma visite au Maroc, le ministre Bourita viendra en Israël pour y ouvrir un bureau de représentation”.