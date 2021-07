Israël : le directeur général du ministère des Affaires étrangères en visite au Maroc

D’après le ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz va rencontrer son homologue marocain, Fouad Yazourh, et des responsables du ministère marocain des Affaires étrangères. Objectif : “discuter des moyens de promouvoir davantage les relations bilatérales entre les pays”.

Le conseiller politique de l’ambassade d’Israël à Moscou, Yossi Zilberman, s’est réjoui de l’information, rappelant que des vols directs entre Israël et le Maroc allaient être mis en place dans quelques semaines.

Wonderful news! our @IsraelMFA DG @AlonUshpiz is travelling to conduct a political dialogue in #Morocco, promoting relations between our two countries 🇲🇦🇮🇱 Direct flights between Israel and Morocco by Israeli and Moroccan airlines are expected to begin in a few weeks!!

— 🇮🇱Yossi Zilberman (@YossiZilberman) July 6, 2021