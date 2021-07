CNT : Abdellatif Kabbaj et Fouzi Zemrani vont laisser la présidence, voici les candidats

D’un côté, on retrouve Jalil Benabbés-Taarji, président de l’association nationale des investisseurs touristiques et directeur général du groupe Tikida. Il sera accompagné de Aziz Chérif-Alami, directeur général de Atlas Voyages pour “relever et rénover l’image passablement ternie” du secteur touristique au Maroc, indiquent les candidats dans un communiqué.

Face à eux, Hamid Bentahar, déjà à la tête du Conseil régional du tourisme (CRT) Marrakech-Safi et PDG du groupe Accor Gestion Maroc, et Hicham Mhammedi Alaoui, co-fondateur de “Expérience Morocco”. Le binôme veut “fédérer le plus grand nombre d’opérateurs du tourisme et faire du secteur un levier de développement et de croissance en apportant des solutions

concrètes pour les défis du pays”, annoncent-ils dans un communiqué.

Abdellatif Kabbaj et Fouzi Zemrani, qui étaient à la tête de la Confédération nationale du tourisme pendant les six dernières années, ne se présentent pas pour un troisième mandat.