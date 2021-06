Fouzi Zemrani : “L’enjeu est de passer au plus vite dans la liste verte des pays européens”

R eprise des vols dès le 15 juin. Une bonne nouvelle ?

Il n’y a pas de véritable reprise des vols, mais plutôt une annonce destinée aux MRE désirant rejoindre le Maroc cet été. Sinon, il s’agit de vols spéciaux soumis à autorisation et ouverts à la vente aux étrangers et nationaux sous condition (vaccination, pass sanitaire…). C’est donc une fausse bonne nouvelle. De plus, le Maroc est encore dans la liste orange des pays européens. Cela signifie que la plupart des touristes européens désirant rejoindre le royaume devront avoir des motifs impérieux, effectuer un test sanitaire et passer peut-être par une quarantaine à leur retour. La bonne nouvelle, c’est la libre circulation des Marocains vaccinés sur l’ensemble du…