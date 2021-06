L’illustre chef cuisinier Najat Kaanache propose des expériences culinaires uniques au Banyan Tree Tamouda Bay

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Najat est la femme chef la mieux acclamée par la critique, et ce aussi bien en Europe, que dans tous les Etats-Unis et l’Amérique Latine. Chef Najat applique de diverses techniques qu’elle a apprises à l’étranger auprès de chefs de renommée mondiale avec lesquels elle a travaillé, avant de commencer à s’intéresser à la cuisine de ses ancêtres marocains. Aujourd’hui, Najat met en lumière la gastronomie marocaine ; elle rend hommage à la fière diversité culturelle et agricole du Maroc.

Najat a grandi dans le Pays basque espagnol avec sa famille. Elle a d’abord étudié le théâtre et le cinéma à Madrid et à Londres pendant deux années et demi, avant de décider de suivre son cœur en s’installant aux Pays-Bas, pour commencer à travailler en tant que chef cuisinière, d’abord en tant qu’indépendante, puis peu après en rejoignant l’équipe de Francfort. Elle travaillera par la suite dans les restaurants les plus prestigieux de la planète.

Commentant les innombrables talents culinaires de Najat, le célèbre Gordon Ramsey, Chef étoilé Michelin et Chef des célébrités, a déclaré: » Najat est l’un des chefs les plus talentueux qu’il m’ait été donné de rencontrer. Elle possède une connaissance incroyablement vaste de la cuisine marocaine. J’ai été impressionné par ses talents culinaires que j’ai eu la chance de découvrir lors du tournage de l’émission Gordon Ramsey Uncharted de National Geographic».

Le restaurant NUR sera ouvert tous les soirs à sa clientèle où ils pourront goûter, au sein d’un cadre élégant et luxueux, à nombreuses créations préparées délicatement par Chef Najat Kaanache. Ils pourront découvrir chaque soir un nouveau menu, mis en place en fonction de la disponibilité des produits frais du marché local. La gastronomie marocaine sera particulièrement mise à l’honneur.