Cet été, Banyan Tree Tamouda Bay accueille Lianozoff Riviera, Pop up de la célèbre maison de Caviar franco-russe Lianozoff

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les clients du Banyan Tree Tamouda Bay pourront profiter d’une vue imprenable sur la Méditerranée tout en admirant le show du service assuré tous les soirs par les hôtesses Russes de la maison Lianozoff.

Une maison de Caviar Lianozoff sera ouverte pour l’été, dans la galerie du resort, on y retrouvera un large choix de caviar et de produits fins de la mer à l’achat et en livraison dans un écrin cossu et hors du temps.

«La maison Lianozoff réalise, partout dans le monde, des événements gastronomiques dans les hôtels les plus prestigieux. Les plus grands Chefs y magnifient des produits les plus fins et les plus délicats pour en faire des mets extraordinaires», a déclaré Hicham Najdi, Directeur Général du Banyan Tree Tamouda Bay. «Cet été, nous sommes heureux d’accueillir la prestigieuse maison Lianozoff qui perpétuera sa tradition d’excellence au sein de Banyan Tree Tamouda Bay et qui permettra ainsi à nos clients de profiter d’une expérience gastronomique et gustative sans précédent, qui saura ravir leurs palais et émerveiller tous leurs sens», a-t-il ajouté.

Lianozoff est une marque qui est synonyme de prestige et de raffinement. C’est sur les rives de la mer Caspienne que Stepan Lianozoff, aventurier russe du XIX eme siècle, allait permettre au caviar de quitter son berceau iranien pour commencer à voyager à travers le monde et séduire les gourmets les plus illustres. C’est à cette date que le nom Lianozoff émergera des brumes de l’histoire. Il faudra attendre les années 1910 pour que débute l’histoire de la Lianozoff Riviera, lorsque la Russie du Tsar fera de la Riviera française une destination privilégiée au sein d’une atmosphère de palaces et de fêtes somptueuses, où l’art de vivre franco-russe était à son apogée.