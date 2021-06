Aawatif Hayar, présidente de l’Université Hassan II, accueille les LIONS Club Unité ENCG Casablanca pour leurs actions associatives.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’association organise une caravane humanitaire de grande envergure qui comprendra la rénovation en peinture de toutes les maisons du Douar, le forage d’un puit et l’alimentation des maison en eau, et la distribution de denrées alimentaires et de vêtements aux habitants du Douar.

Des actions à l’aspect improbable certes mais c’est exactement là où demeure la prouesse des étudiants d’ENCG Casablanca face aux besoin.

Juin 2021 au village d’Inelif, Dans la région de Souss Massa.

Des jours de dur labeur avec comme objectif ultime amélioration des conditions de vie des habitants en leur procurant une source d’eau potable à proximité de chez eux en approvisionnant les familles les plus nécessiteuses de la région en denrées alimentaire et vêtements chauds pour combattre le froid dans la période hivernale.

Et enfin mettre en valeur la beauté du village et de ses paysages on les rénovant en peinture et mettre en avant la culture et l’identité Amazigh à travers des dessins muraux et des artistes de renommée à laquelle les habitants du village semble encore très attaché dans Une heure marquée par la standardisation des modes de vie.