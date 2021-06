Les grandes vacances

L’été a débuté. Tant techniquement que météorologiquement. Les jours ont cessé de s’allonger. Le jour le plus long est passé. Les résultats du bac sont tombés. Les plages du pays se remplissent. Les aéroports reprennent du service. Les hôtels se remettent à accueillir des clients. Ta pharmacienne fait des promos sur les crèmes solaires et t’a conseillé une cure de gélules pour préparer ta peau à accueillir un bronzage qui n’en sera que sublimé. Ton cousin a eu son dernier cours de saxo. Il ne sait toujours pas jouer trois accords de la Panthère Rose et il ne saura sans doute jamais. Il va se réinscrire en septembre. Ça lui fait du bien. Nettement moins à tes oreilles quand il décide de sortir son instrument en fin de soirée mais c’est pas grave si ça lui fait du bien. Ta mère a commencé son régime qui consiste à ne se nourrir que de pastèques pendant trois jours. Ta cousine s’est fait un soin pour ne plus avoir à faire de brushing. “C’est beaucoup plus pratique, tu comprends…”. Enfin toi, ce…

