Realme lance officiellement sa nouvelle Série 8 au Maroc 

Casablanca, Lundi 21 Juin 2021- Realme, la marque de smartphones qui connaît la croissance la plus rapide au monde, vient officiellement de lancer sa nouvelle Série 8 au Maroc. Cette série comprend le tout nouveau realme 8 Pro, qui est doté d’un appareil photo de 108 Mp (le meilleur du segment). La conception de cet appareil photo est basée sur la philosophie ”capture infinity” qui tire son inspiration d’un univers radieux et sans limites. La Série 8 comprend également le realme 8 qui se distingue par son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 720G u 8-core 8nm à très faible consommation, et qui se dote en outre d’un double compartiment pour cartes SIM et de capacités de stockage extensibles jusqu’à 256 Go.

Realme 8 Pro: “Capture infinity”

Très plébiscité par un public jeune et moderne, le realme 8 Pro a vu ses ventes caracoler à 33.000.000 unités en l’espace de seulement trois ans. Aujourd’hui, le nouvel opus du Realme 8 Pro s’équipe d’un dispositif photo extrêmement innovant: il fait le choix de quatre capteurs à l’arrière, dont l’un de 108 mégapixels (f/1,88) qui sert pour les prises de vue principales et qui est considéré comme le meilleur du segment. C’est également ce capteur qui est utilisé pour le zoom. Les images obtenues sont tout bonnement époustouflantes au vu de leur netteté et de leur niveau de détail. Les couleurs ressortent de la meilleure des manières avec une petite pointe de saturation et des contrastes bien marqués. La dynamique est bien gérée et les détails bien préservés. Sur un grossissement x3 par exemple, la marque promet une qualité similaire à celle d’une solution optique. Le Realme 8 Pro s’équipe aussi d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) et de deux autres capteurs de 2 mégapixels, l’un pour la macro, l’autre en noir et blanc pour optimiser la luminosité au maximum. Les photos capturées avec le Realme 8 Pro peuvent être imprimées jusqu’à 20 x 15 m tout en conservant leur très haute résolution. En outre, le Realme 8 Pro est le premier smartphone au monde à proposer des vidéos Starry Time-lapse et Tilt-shift Time-lapse.

Et ce n’est pas tout! Le Realme 8 Pro intègre le système de recharge rapide 50W SuperDart Charge qui est capable de recharger, de 0 à 100% et en à peine 47 minutes, sagrande batterie à très haute autonomie de 4500mAh.

Disponible en deux coloris (Cyber Blue et Cyber Black), le Realme 8 Pro arbore le design très tendance «Infinite Bold». La marque a apporté un soin tout particulier à la cosmétique d’ensemble de ce modèle, qui profite ainsi d’une esthétique flatteuse et d’une prise en main confortable. On peut notamment apprécier la réduction de la taille des bordures entourant le smartphone, et ce par rapport à la génération précédente. La dalle de l’appareil abrite un poinçon dans le coin supérieur gauche et un lecteur d’empreintes bien dissimulé dans la moitié inférieure. On peut également admirer l’épaisseur de l’appareil, qui perd 0,6 mm d’une génération à l’autre, ce qui contribue à un meilleur confort en termes de prise en main, sans oublier qu’il devient aussi plus facile à glisser dans une poche ou dans un sac. Le Realme 8 Pro ne pèse en effet que 177g pour une épaisseur inférieure à 8mm. Il n’assure pas seulement une bonne prise en main, mais offre en outre un agréable toucher et une esthétique qui flatte l’œil grâce à la texture de cristal minéral naturel de son panneau dorsal en polycarbonate. A noter que le Realme 8 Pro sera commercialisé au Maroc à partir du vendredi 18 Juin au prix de 2799 DH.

Realme 8: L’outil idéal pour les gamers

En plus du Realme 8 Pro, la marque Realme a également lancé son tout nouveau smartphone Realme 8. Idéal pour un jeune public, mais aussi pour les gamers qui sont à la recherche d’un produit aux performances de pointe, le Realme 8 s’équipe d’un processeur SoC octo-core Helio G95 gravé en 12 nm. Ses deux coeurs puissants sont cadencés à 2,05 GHz et ses six coeurs moins puissants à 2 GHz. Il est équipé de 6 Go de RAM et d’un écran Super AMOLED extraordinairement large et immersif.Ultra performant, il vous une expérience mobile des plus agréables grâce notamment à son écran tactile de 6.5″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels ainsi qu’à son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En outre, ce nouveau smartphone signé realme dispose d’une quadruple caméra AI de 64MP, qui délivre des images extraordinairement nettes même de nuit ou lorsque la luminosité fait défaut. Il nous permet d’immortaliser en toutes circonstances tous les instants importants de nosvie avec une qualité sublime. Que ce soit de jour comme de nuit, il suffira de sortir ce smartphone de sa poche pour réaliser des clichés uniques. Idéal pour les jeunes gamers, le realme 8 propose également le mode Espace de jeux qui permet d’optimiser les ressources du mobile et de limiter les sources de dérangement pendant une partie. Il est disponible en deux coloris: Black et Silver.

Le Realme 8 pèse à peine 176g pour une épaisseur inférieure à 8mm, ce qui rend sa prise en main facile et très confortable. Ce smartphone d’exception intègre en outre le système de recharge rapide 50W SuperDart Charge qui est capable de recharger, de 0 à 100% et en à peine 47 minutes, la grande batterie à très haute autonomie de 5000mAh du Realme 8. Notons que ce modèle sera commercialisé au Maroc au prix de 2499 DH, à partir du vendredi 18 Juin.

Realme Buds Wireless 2 Neo: Pour les mélomanes

Parallèlement, Realme a également lancé Realme Buds Wireless 2 Neo, le nouveau AIoT prduct. Conçu spécialement pour les jeunes utilisateurs, le Realme Buds Wireless 2 arbore un look à la fois audacieux et cool. Ces écouteurs branchés et modernes ne pèsent que 23,1 g, ce qui les rend parfaitement confortables à porter toute la journée. Ultra performants, ils sont équipés de larges bobines dynamiques de 11,2 mm, qui délivrent des basses envoûtantes qui vous feront savourer, de la meilleure des façons, votre musique électronique ou vos grooves de rock. Avec leur latence faible de 88 ms qui est à la pointe de la technologie, ces écouteurs sont également votre meilleur allié si vous êtes un aficionado du gaming.

Realme Buds Wireless 2 Neo prend en outre en charge la technologie ENC (Environment Noise Cancellation). Les Buds Wireless 2 Neo se connectent et s’appairent automatiquement avec l’appareil. Ils se déconnectent automatiquement lorsqu’ils sont retirés des oreilles afin d’économiser la batterie dont l’autonomie peut s’étendre jusqu’à 17 heures d’écoute.

Les Realme Buds Wireless 2 Neo seront disponibles à partir du 18 juin 2021 au prix de 259 DH.